Одно из правофланговых немецких СМИ – Die Welt – панически пишет, что «США под руководством Трампа фактически разорвали альянс с Украиной».
Вой на немецих болотах: «США под руководством Трампа фактически разорвали альянс с Украиной»
Комментарии
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Алексей Горшков
Я бы сказал "УТРАМПОВЫВАТЬ"!😜А я как раз УДОВЛЕТВОРЁН - стравливания Западной Европы с США мы никогда ещё не добивались!
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20 час.
Регина Толстоброва
Вот не соглашусь, что Трамп вернул Путина на мировую арену, но Путин и не уходил из нее.Он был всегда на виду и заявлял о себе яркими делами.
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18 час.
СК
Сергей Ковалев
хочется просечь одну фишку в этой ботве - ну хорошо, кукловоды-глобалисты ставят мiр на паузу, ибо в текущих условиях не способны довести затею единой глобальной пирамиды власти до завершения. для этого Трамп. еврокомиссары ещё не заменены на соответствующих и продолжают играть предыдущий сценарий. и вот тут шаблон рвется - вся эта публика исключительно ставленники, самодостаточных, как самостоятельных, там нет от слова совсем. тогда почему? иными словами, режиссер один, а группы актеров разные, бурно изображающие противоречия. самое простое и очевидное - кукловоды играют на две руки в "хорошего/плохого". тут нового ничего. но суть?! - какую карту они разыгрывают? - ждут либерасни и лизоблюдов разновеликих? или вся эта еврошушера так крепко за кресла держится, что не оторвать (оторвать, но не сразу)? но оторвать вроде как легко, достаточно перекрыть канал бабла в их адрес... что-то не догоняю...
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1 час.
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