Вой на немецих болотах: «США под руководством Трампа фактически разорвали альянс с Украиной»

СК

Сергей Ковалев

хочется просечь одну фишку в этой ботве - ну хорошо, кукловоды-глобалисты ставят мiр на паузу, ибо в текущих условиях не способны довести затею единой глобальной пирамиды власти до завершения. для этого Трамп. еврокомиссары ещё не заменены на соответствующих и продолжают играть предыдущий сценарий. и вот тут шаблон рвется - вся эта публика исключительно ставленники, самодостаточных, как самостоятельных, там нет от слова совсем. тогда почему? иными словами, режиссер один, а группы актеров разные, бурно изображающие противоречия. самое простое и очевидное - кукловоды играют на две руки в "хорошего/плохого". тут нового ничего. но суть?! - какую карту они разыгрывают? - ждут либерасни и лизоблюдов разновеликих? или вся эта еврошушера так крепко за кресла держится, что не оторвать (оторвать, но не сразу)? но оторвать вроде как легко, достаточно перекрыть канал бабла в их адрес... что-то не догоняю...