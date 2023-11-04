Полиция сообщила о новом случае подкупа избирателей

В субботу вечером в населенном пункте Ватра в мун. Кишинев в полицию обратился мужчина с заявлением о том, что у ворот его дома к нему подошла женщина и предложила денежную сумму за то, чтобы он проголосовал за кандидата от одной из политических партий в воскресенье.
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