«О, этот жалкий народ, он плохо кончит». России предлагают сохранить и даже присвоить Институт Гете

Министр иностранных дел России Сергей Лавров анонсировал закрытие всех филиалов Института Гете на территории РФ после решения Берлина закрыть «Русский дом» в рамках ответных мер на действия Германии, обвинившей РФ в диверсии с дроном в аэропорту Лейпцига.
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Германия долго цивлизовывалась. Так долго, что сама превратилась в попуасию!
А для чего он нужен этот центр . Сейчас во время напряжённого военного периода он совершенно никому не нужен и вообще там наверняка само здание используется как сборище пропаганды отщепенцев и предателей из нашей страны .
Мне понравилась идея - передать институт Гёте в руки России. Институт приносил много пользы в изучении Германии. Чем мы больше знать о литературе и искусстве стран, в том числе и Германии, то это только расширит наш кругозор.
А по-моему - НЕ НАДО УПОДОБЛЯТЬСЯ УРОДАМ, закрывающим наш Культурный Центр, а нужно ПОКАЗАТЬ (не в последнюю очередь САМИМ немцам), ЧТО ОНИ - УРОДЫ !!!
Вообще мне кажется - ДРУЖИТЬ С ГЕРМАНИЕЙ надо! Она друг - так друг, враг - так враг! Конечно - после её поведения во время Великой Отечественной войны нам это будет нелегко... Но я, как историк по образованию, заметил - если Германия нам друг - в Европе спокойно, а уж если мы враги - всю Европу раздолбаем с обеих сторон! Кому это выгодно - очевидно АНГЛОСАКСАМ !!! Вот они вечно и науськивают нас друг на друга - в ХХ веке у них это дважды получилось! Как немцы не поймут, что настоящий враг не мы, а КАК РАЗ англосаксы - к тому же оккупирующие их ДО СИХ ПОР !!!
Ну не повезло ей с нынешним канцлером - но это, как говорила моя мать: "Пустяк по сравнению с Мировой революцией", иными словами - с ИСТОРИЧЕСКОЙ ТОЧКИ ЗРЕНИЯ это - мгновение! Ещё Сталин в гораздо более тяжёлой обстановке, говорил: "Гитлеры приходят и уходят, а НАРОД НЕМЕЦКИЙ остаётся!"
Вот так примерно (история с беспилотником) может начаться очередная мировая ... Как же они хотят взять реванш! Дырку им от бублика, а не Россию!
а что с посольством,немцы закрывают в Бонне русское посольство,будет ответ на это
а зачем нам вообще такие институты...изучать творчество Гёте можно и без них...это же были гнёзда агентов влияния...
Давно пора принимать адекватные меры в ответ на их русофобские закидоны... А то всё розовые слюни пускают "мынетакие, давайтедружить, этовсёполитикианенарод"... Народ выбрал этих политиков, значит он поддерживает проводимую политику!...