Диаспора. Что в этом слове для основного большинства обывателей нашей страны? Свои Наверное, ничего положительного, на ум сразу придут разборки после различных ЧП с участием так называемых национальных меньшинств, нежелание сотрудников полиции должным образом разбираться в происшедшем, последующее «заминание» дел.
Диаспора. Сколько должно быть в этом слове для россиян
Комментарии
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АА
Алекс Архипов
Любая диаспора должна приравниваться к этнической ОПГ.
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5 час.
АР
Алескендер Рамазанов
Какие диаспоры? Они же здесь добровольно! Это -трудовые мигранты, которых наняли наши богатеи.чтобы не платить своим,не морочить голову социалкой и пр.
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1 час.
Игорь Сипкин
не понимаю одного- зачем им дают гражданство по программе возвращения соотечественников- ведь это русских, татар, башкир и т.д. из-за границы, а не коренных народностей этих стран. ведь это коррупция в службах, выдающих гражданство- тут надо спецслужбам заниматься ими
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47 мин.
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