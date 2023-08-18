БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Диаспора. Сколько должно быть в этом слове для россиян

Диаспора. Сколько должно быть в этом слове для россиян

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Комментарии
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АА
Алекс Архипов
Любая диаспора должна приравниваться к этнической ОПГ.
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5 час.
АР
Алескендер Рамазанов
Какие диаспоры? Они же здесь добровольно! Это -трудовые мигранты, которых наняли наши  богатеи.чтобы  не платить своим,не морочить голову социалкой и пр.
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1 час.
Игорь Сипкин
не понимаю одного- зачем им дают гражданство по программе возвращения соотечественников- ведь это русских, татар, башкир и т.д. из-за границы, а не коренных народностей этих стран. ведь это коррупция в службах, выдающих гражданство- тут надо спецслужбам заниматься ими
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47 мин.

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