Диаспора. Сколько должно быть в этом слове для россиян

Какие диаспоры? Они же здесь добровольно! Это -трудовые мигранты, которых наняли наши богатеи.чтобы не платить своим,не морочить голову социалкой и пр.

Игорь Сипкин

не понимаю одного- зачем им дают гражданство по программе возвращения соотечественников- ведь это русских, татар, башкир и т.д. из-за границы, а не коренных народностей этих стран. ведь это коррупция в службах, выдающих гражданство- тут надо спецслужбам заниматься ими