Врач Королева: добавки в обезжиренных продуктах вызывают инсулинорезистентность

Врач Маргарита Королева рассказала о вреде для организма обезжиренных продуктов. Доктор Королева предупредила, что увлеченность обезжиренными продуктами может провоцировать серьезные проблемы со здоровьем.
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