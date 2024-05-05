«Братья, подключайтесь!»: Таджикистан и Киргизия уже отдали приказ диаспорам внутри России

Кто-нибудь из вас задавался себе вопросом, почему руководство Среднеазиатских республик, ведет себя столь дерзко и требовательно по отношению к России именно сейчас? Ведь на фоне последних событий, они как минимум должны были позасовывать себе языки туда, откуда спустя сутки выходит переработанный ….