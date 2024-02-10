В преддверии выборов американцы перестали рассматривать Байдена как президента

WSJ: американцы больше не видят Байдена президентом из-за его репутации и ошибок В преддверии выборов американские граждане больше не видят действующего президента США Джо Байдена на посту лидера нации в будущем.
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