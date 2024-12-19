ИА Новороссия Коллаж NovorosInform Собеседники "Новороссии" полагают, что антироссийские настроения в республике раздуты агентами турецкого влияния.
Абхазы: "Русские все равно поедут к нам с деньгами отдыхать"
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
TF
Tatyana Fedotova
Дураков богатых и глупых пока действительно много. Дебилов за 30 лет воспитали
Ответить
7 час.
Владимир Байденюк
Планктон надо сажать реально лет на 7 хотя бы. И на лесоповал обязательно. Что бы стали мужчинами нормальными а не ботанами были потреблядскими
Ответить
6 час.
Татьяна Царева
Лучше в Крым
Ответить
2 час.
Свежие комментарии