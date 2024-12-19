Абхазы: "Русские все равно поедут к нам с деньгами отдыхать"

Дураков богатых и глупых пока действительно много. Дебилов за 30 лет воспитали

Владимир Байденюк

Планктон надо сажать реально лет на 7 хотя бы. И на лесоповал обязательно. Что бы стали мужчинами нормальными а не ботанами были потреблядскими