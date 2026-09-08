«Земский учитель» Мария Силина нашла призвание в родной Кыштовке

Как она сама рассказала изданию «Правда Севера», два основных желания привели её в Кыштовскую школу № 1: быть рядом с родными и работать в большой школе, где каждый день — вызов и возможность для роста.
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