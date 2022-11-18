Александр Бородюк: Просматриваем молодых игроков

Бывший тренер сборной России Александр Бородюк пояснил почему такой состав вышел на матч сборной России против Таджикистана и что не все молодые футболисты оправдали вызов в сборную РоссииБывший тренер сборной России Александр Бородюк пояснил почему такой состав вышел на матч сборной России против Таджикистана и что не все молодые футболисты оправдали вызов в сборную России«Очень хорошо, что наша сборная России имеет возможность играть! Такие матчи необходимы! На стадионе в Душанбе была прекрасная атмосфера.