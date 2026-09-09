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Сторонники ПЦУ захватили храм УПЦ в Хмельницкой епархии, подделав документы

Сторонники ПЦУ захватили храм УПЦ в Хмельницкой епархии, подделав документы

Силовые захваты храмов Украинской Православной Церкви сторонниками ПЦУ ставятся на поток. В селе Дашковцы Хмельницкой области полиция помогла совершить силовой захват церкви УПЦ в честь святого благоверного князя Александра Невского.

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