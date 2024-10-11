Ураган «Милтон» увеличил риск распространения опасных инфекций в США

По мнению профессора географии Университета Майами Имельды Моисе, ураган «Милтон» создал условия для бурного размножения комаров в США, что может привести к увеличению случаев заболеваний, передаваемых через укусы насекомых, таких как лихорадка денге, малярия и другие.