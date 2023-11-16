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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Николай Кулемин: «Каждый отец хотел бы сыграть со своим сыном – это был бы запоминающийся момент в жизни для каждого»

«Часто бывает, что он даже указания дает: «Чего вы вчера так сыграли?» (улыбается). Старается не пропускать наши игры, всегда смотрит – или на арене, или по телевизору.

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