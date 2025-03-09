Радиаторы не подбирают по площади помещения, это глупость! Для этого существует правило

Олег Никитин А еще можно учитывать расположение север-юг, а еще толщину и материал стен, и еще кучу факторов. И в конце концов получится результат, который можно прикинуть по площади помещения. А если нет разницы, то зачем огород городить и делать сложные вычисления? Тем более если потом хозяин захочет чтобы зимой дома было +30, а не как по нормативу +20 и из-за точности вычислений эту температуру невозможно поднять(нет запаса)

МЗ Малик Зиганшин Проектировщики учитывают все теплопотери, а 100 Вт на кв м - не глупость, а такая оценочная прикидка, которая в средней полосе при нормальной планировке работает более-менее точно. Приборы устанавливаются под окнами, и планировка в своем доме с узким длинным коридором и окном - вот это реально глуповато, лишний приборчик воткнуть придеться. Но- не было бы окна - и не надо было бы всей этой галиматьи из пальца)))