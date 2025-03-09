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Квартира, дом, дача

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Радиаторы не подбирают по площади помещения, это глупость! Для этого существует правило

Радиаторы не подбирают по площади помещения, это глупость! Для этого существует правило

Приветствую Вас, уважаемые профессионалы и любители самостройщики! Я был в разных уголках России и почему-то повсюду мастера пользуются подбором радиаторов от площади помещения.

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Комментарии
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Олег Никитин
А еще можно учитывать расположение север-юг, а еще толщину и материал стен, и еще кучу факторов. И в конце концов получится результат, который можно прикинуть по площади помещения. А если нет разницы, то зачем огород городить и делать сложные вычисления? Тем более если потом хозяин захочет чтобы зимой дома было +30, а не как по нормативу +20 и из-за точности вычислений эту температуру невозможно поднять(нет запаса)
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17 час.
МЗ
Малик Зиганшин
Проектировщики учитывают все теплопотери, а 100 Вт на кв м - не глупость, а такая оценочная прикидка, которая в средней полосе при нормальной планировке работает более-менее точно. Приборы устанавливаются под окнами, и планировка в своем доме с узким длинным коридором и окном - вот это реально глуповато, лишний приборчик воткнуть придеться. Но- не было бы окна - и не надо было бы всей этой галиматьи из пальца)))
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16 час.
Алексей Казаков
А в итоге те же 1500 Вт и получаются !  Так что никакой бани не будет . Но это для Москвы. Для Сочи несколько другой подсчет, соответствующий климату.
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13 час.
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