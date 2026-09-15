Табиб кемнәргә гриппка каршы вакцинация үтәргә кирәклеген сөйләде

Йөрәк-кан тамырлары патологиясе һәм шикәр чире булган кешеләргә, шулай ук өлкән яшьтәге кешеләргә, йөкле хатын-кызларга һәм балаларга гриппка каршы прививка ясатырга кирәк, дип хәбәр итте РИА Новостига Мәскәүнең 220 нче поликлиникасы баш табибы Анна Косенкова.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Себер Сабан туенд...
- Мөхәммәтшин: Тата...
- Буа мөхтәсибәтенд...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым