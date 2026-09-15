НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Табиб кемнәргә гриппка каршы вакцинация үтәргә кирәклеген сөйләде

Табиб кемнәргә гриппка каршы вакцинация үтәргә кирәклеген сөйләде

Йөрәк-кан тамырлары патологиясе һәм шикәр чире булган кешеләргә, шулай ук өлкән яшьтәге кешеләргә, йөкле хатын-кызларга һәм балаларга гриппка каршы прививка ясатырга кирәк, дип хәбәр итте РИА Новостига Мәскәүнең 220 нче поликлиникасы баш табибы Анна Косенкова.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя

Комментариев ещё нет

Напишите комментарий, будьте первым