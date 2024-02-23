Смерть Пригожина и вербовка зэков. Интервью с представителем ЧВК "Вагнер" на Алтае

Представитель ЧВК "Вагнер" в Алтайском крае и Республике Алтай Сергей Кузнецов рассказал, существует ли сейчас ЧВК "Вагнер", сколько заключенных от Алтая поехало на СВО и не планируют ли вагнеровцев снова отправить на Украину Ключевым участником начавшейся два года назад спецоперации на Украине стала частная военная компания (сокращенно ЧВК) "Вагнер", основанная Евгением Пригожиным.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии