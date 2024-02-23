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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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Смерть Пригожина и вербовка зэков. Интервью с представителем ЧВК "Вагнер" на Алтае

Смерть Пригожина и вербовка зэков. Интервью с представителем ЧВК "Вагнер" на Алтае

Представитель ЧВК "Вагнер" в Алтайском крае и Республике Алтай Сергей Кузнецов рассказал, существует ли сейчас ЧВК "Вагнер", сколько заключенных от Алтая поехало на СВО и не планируют ли вагнеровцев снова отправить на Украину Ключевым участником начавшейся два года назад спецоперации на Украине стала частная военная компания (сокращенно ЧВК) "Вагнер", основанная Евгением Пригожиным.

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