Смерть Пригожина и вербовка зэков. Интервью с представителем ЧВК "Вагнер" на Алтае

Представитель ЧВК "Вагнер" в Алтайском крае и Республике Алтай Сергей Кузнецов рассказал, существует ли сейчас ЧВК "Вагнер", сколько заключенных от Алтая поехало на СВО и не планируют ли вагнеровцев снова отправить на Украину Ключевым участником начавшейся два года назад спецоперации на Украине стала частная военная компания (сокращенно ЧВК) "Вагнер", основанная Евгением Пригожиным.