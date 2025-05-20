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Врач Арзамасцев сообщил о пользе грецких и кедровых орехов для сердца

Врач Арзамасцев сообщил о пользе грецких и кедровых орехов для сердца

Диетолог и нутрициолог Евгений Арзамасцев рассказал «Москве 24», что употребление грецких, кедровых орехов и миндаля может помочь пожилым людям укрепить организм и снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний.

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