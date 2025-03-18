Детей с 14 лет могут разрешить привлекать к работе в выходные

Детей с 14 до 18 лет разрешат привлекать к работе в выходные во время летних каникул. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на соответствующий документ, который намерен поддержать профильный комитет Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов.