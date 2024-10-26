Трансплантация бровей: 5 вопросов хирургу Чесалину о пересадке волос

Как проходит процедура трансплантации бровей? Правда ли, что волосы растут хуже, чем раньше? Можно ли скорректировать форму бровей с помощью пересадки волос? На эти и другие вопросы отвечает пластический хирург.
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