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Трансплантация бровей: 5 вопросов хирургу Чесалину о пересадке волос

Трансплантация бровей: 5 вопросов хирургу Чесалину о пересадке волос

Как проходит процедура трансплантации бровей? Правда ли, что волосы растут хуже, чем раньше? Можно ли скорректировать форму бровей с помощью пересадки волос? На эти и другие вопросы отвечает пластический хирург.

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