Самый мощный день месяца: что принесет Голубое суперлуние 19 августа 2024 года

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В середине августа, 19 числа, наступит необычное астрономическое явление — суперлуние. Это время, когда полная Луна приближается к планете настолько близко, что поражает размерами любителей поздних прогулок.

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