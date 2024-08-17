Самый мощный день месяца: что принесет Голубое суперлуние 19 августа 2024 года

В середине августа, 19 числа, наступит необычное астрономическое явление — суперлуние. Это время, когда полная Луна приближается к планете настолько близко, что поражает размерами любителей поздних прогулок.
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