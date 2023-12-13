Зеленский в эфире Fox News солгал об отсутствии успехов у ВС РФ

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе визита в Вашингтон 12 декабря встретился с главным политическим аналитиком Fox News Бретом Байером в эфире программы «Специальный репортаж» и заявил, что за год военные России якобы не смогли завоевать ни единого поселка.