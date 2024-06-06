МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Заявления Киева об ударах по территории России могут привести к третьей мировой войне, сказал бывший президент США Дональд Трамп в интервью Fox News.
«Идет к третьей мировой». Трамп резко высказался об Украине
Комментарии
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А
Александр
А куда ж без неё. С 1945 года готовятся. И до этого что не столетие, то «дранг нах остен». Правда, теперь надо сразу укрыться белой простыней и автомат держать на вытянутых руках, чтобы расплавленный металл не капал на ноги. Гинекологи это не проходили, вот и куражатся. Да и наши мебельщики с прорабами больше о благоустройстве печалились. А пиндосы тем временем только успевают цели на нашей территории указывать да чем поражать присылают. А у нас пока со стула на стул неспеша пересаживают.
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