«Идет к третьей мировой». Трамп резко высказался об Украине

А

Александр

А куда ж без неё. С 1945 года готовятся. И до этого что не столетие, то «дранг нах остен». Правда, теперь надо сразу укрыться белой простыней и автомат держать на вытянутых руках, чтобы расплавленный металл не капал на ноги. Гинекологи это не проходили, вот и куражатся. Да и наши мебельщики с прорабами больше о благоустройстве печалились. А пиндосы тем временем только успевают цели на нашей территории указывать да чем поражать присылают. А у нас пока со стула на стул неспеша пересаживают.