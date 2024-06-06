info-tses
Новости
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

info-tses

218 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Неизвестно Неизвестно
    А есть научная основа теории многополярного мира. Ленин когда предлагал создание социалистического государства много ...Дугин назвал БРИК...
  • Александр
    А куда ж без неё. С 1945 года готовятся. И до этого что не столетие, то «дранг нах остен». Правда, теперь надо сразу ...«Идет к третьей м...
  • александр муравьев
    Опять мигрант.Отец школьницы от...

«Идет к третьей мировой». Трамп резко высказался об Украине

«Идет к третьей мировой». Трамп резко высказался об Украине

МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Заявления Киева об ударах по территории России могут привести к третьей мировой войне, сказал бывший президент США Дональд Трамп в интервью Fox News.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
А
Александр
А куда ж без неё. С 1945 года готовятся. И до этого что не столетие, то «дранг нах остен». Правда, теперь надо сразу укрыться белой простыней и автомат держать на вытянутых руках, чтобы расплавленный металл не капал на ноги. Гинекологи это не проходили, вот и куражатся. Да и наши мебельщики с прорабами больше о благоустройстве печалились. А пиндосы тем временем только успевают цели на нашей территории указывать да чем поражать присылают. А у нас пока со стула на стул неспеша пересаживают.
Ответить
17 час.

Картина дня

наверх