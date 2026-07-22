ВС РФ освободили поселки Артельное и Благодатное – Минобороны

Бойцы группировки войск «Север» Вооруженных сил Российской Федерации освободили поселок Артельное в Харьковской области, а военные группировки «Восток» освободили поселок Благодатное в Запорожской области.
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