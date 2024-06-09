Два сценария: необходимость повышать ставку ЦБ может отпасть к июлю

Центробанк, вопреки ожиданиям значительной части аналитиков и участников рынка, сохранил ключевую ставку в 16%, что означает, что расчеты регулятора по эффективности проводившихся с осени 2023 года действий были верны.
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