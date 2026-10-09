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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Голден Стэйт» (14,5 млрд) – самый дорогой клуб НБА, «Мемфис» (4,2 млрд) – в конце списка

«Голден Стэйт» 6-й год подряд возглавляет список самых дорогих клубов НБА по мнению Sportico. На данный момент организация оценивается в 14,5 миллиарда долларов.

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