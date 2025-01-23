GIE: отбор газа в Европе превысил 1 млрд кубометров в сутки впервые с 2021 года

Объем отбора газа из европейских подземных хранилищ (ПХГ) превысил отметку в 1 млрд кубометров впервые с 2021 года, сообщает агентство ТАСС со ссылкой на данные Ассоциации операторов газовой инфраструктуры Европы (Gas Infrastructure Europe, GIE).
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