GIE: отбор газа в Европе превысил 1 млрд кубометров в сутки впервые с 2021 года

Объем отбора газа из европейских подземных хранилищ (ПХГ) превысил отметку в 1 млрд кубометров впервые с 2021 года, сообщает агентство ТАСС со ссылкой на данные Ассоциации операторов газовой инфраструктуры Европы (Gas Infrastructure Europe, GIE).