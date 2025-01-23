Газета.ру
ГЛАВНАЯНОВОСТИПОЛИТИКАБИЗНЕСОБЩЕСТВОАРМИЯМНЕНИЯКУЛЬТУРА
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Газета.ру

8 488 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Бендер Задунайский
    Набиулину им в банк Японии и наступит поголовное харакири .Банк Японии подня...
  • Евгений Бут
    Первый раз об оптических носителях я услышал в 1977 году, в этом же году почитал статью , что япошки изобрели CD диск...3DNews: Sony прек...
  • Бендер Задунайский
    Чему удивляться , если Lada стоит дороже чем ракета Гагарина .В 2024 году росси...

GIE: отбор газа в Европе превысил 1 млрд кубометров в сутки впервые с 2021 года

GIE: отбор газа в Европе превысил 1 млрд кубометров в сутки впервые с 2021 года

Объем отбора газа из европейских подземных хранилищ (ПХГ) превысил отметку в 1 млрд кубометров впервые с 2021 года, сообщает агентство ТАСС со ссылкой на данные Ассоциации операторов газовой инфраструктуры Европы (Gas Infrastructure Europe, GIE).

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх