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Аргументы недели

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Почаевскую лавру призывают отречься от РПЦ

Почаевскую лавру призывают отречься от РПЦ

Государственная служба Украины по этнополитике и свободе совести (ГЭСС) предписала Свято-Успенской Почаевской лавре в течение месяца выйти из состава Киевской митрополии УПЦ и публично отречься от связей с Русской православной церковью.

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