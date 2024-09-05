Работа омского автовокзала парализована. Из-за технического сбоя приостановлена продажа и возврат билетов на его сайте и в офлайн-кассах.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Работа омского автовокзала парализована. Из-за технического сбоя приостановлена продажа и возврат билетов на его сайте и в офлайн-кассах.