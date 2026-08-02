Средства ПВО за сутки сбили 1158 украинских беспилотников

Средства ПВО за сутки уничтожили 1158 украинских беспилотников. Об этом сообщило Минобороны РФ. Кроме того, войска группировки «Север» уничтожили механизированные и аэромобильные бригады ВСУ и территориальной обороны в районе Толстодубова, Степового и Кияницы в Сумской области, а также Пионера, Липцов, Василевски, Больших Проходов, Прудянки и Зеленого Гая в Харьковской области.