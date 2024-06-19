«Настоящий цирк»: уволенный разработчик симулятора жизни Life by You высказался про отмену несостоявшегося конкурента The SimsВслед за отменой амбициозного симулятора жизни Life by You руководство Paradox Interactive закрыло и студию Paradox Tectonic, отвечавшую за игру.
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