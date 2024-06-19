НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

1 подписчик

«Настоящий цирк»: уволенный разработчик симулятора жизни Life by You высказался ...

«Настоящий цирк»: уволенный разработчик симулятора жизни Life by You высказался ...

«Настоящий цирк»: уволенный разработчик симулятора жизни Life by You высказался про отмену несостоявшегося конкурента The SimsВслед за отменой амбициозного симулятора жизни Life by You руководство Paradox Interactive закрыло и студию Paradox Tectonic, отвечавшую за игру.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх