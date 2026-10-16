Агитационная подделка выполнена в виде приказа, который якобы вводит на территории региона обязательную очную сверку данных для всех, кто состоит на воинском учете.
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