Нетаньяху назвал пустой болтовней и ложью заявления ЮАР о геноциде в Газе

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал лживыми разглагольствованиями и пустой болтовней заявления руководства Южно-Африканской Республики (ЮАР) о признаках геноцида в действиях израильской армии в секторе Газа.
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