Цену террора нужно сделать для Запада неприемлемой

Всё правильно, но кто и когда начнёт всерьёз этим заниматься ???

E

Ed

Ничего не будет сделано. Для этого нужно иметь таланты - гореть сердцем за страну и париться мозгами в защите от подлянок. Слишком многие из принимающих решения такими талантами изначально не отмечены