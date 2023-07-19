ДОСТОЙНАЯ ЖИЗНЬ НА ПЕНСИИ

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Цену террора нужно сделать для Запада неприемлемой

Цену террора нужно сделать для Запада неприемлемой

Терроризм называют «войной бедных». Действительно, организация и проведение террористических актов обходятся не в пример дешевле войсковых операций даже в конфликтах низкой интенсивности, не говоря уже о полномасштабных боевых действиях, которые сейчас идут на бывшей Украине.

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Комментарии
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Владимир Карпов
Всё правильно, но кто и когда начнёт всерьёз этим заниматься ???
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18 час.
E
Ed
Ничего не будет сделано. Для этого нужно иметь таланты - гореть сердцем за страну и париться мозгами в защите от подлянок. Слишком многие из принимающих решения такими талантами изначально не отмечены
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17 час.

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