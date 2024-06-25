Бразилия сыграла 0:0 с Коста-Рикой: удары – 19:2, xG – 1,66:0,03, владение – 74% на 26%

Сборная Бразилии не обыграла Коста-Рику (0:0), несмотря на перевес в игре. В матче 1-го тура Кубка Америки «селесао» превзошли соперника по ударам по воротам – 19:2, ожидаемым голам – 1,66:0,03 и владению мячом – 74% на 26%.
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