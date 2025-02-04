Для людей и культурных ценностей: в Петербурге создают эвакуационную комиссию

Ее возглавит вице-губернатор по ЖКХ Разумишкин. В Северной столице сформируют эвакуационную комиссию, которая будет координировать вывоз в безопасное место горожан и культурного наследия при ЧС и учения по гражданской обороне.
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