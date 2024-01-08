Павлюченкова пробилась в 1/8 финала турнира в Аделаиде

Анастасия Павлюченкова удачно стартовала на турнире в Аделаиде. Ранним утром 8 января в Аделаиде завершился матч хардового турнира категории WTA-500 в женском одиночном разряде, в котором Анастасия Павлюченкова встречалась с Беатрис Хаддад-Майей.