Павлюченкова пробилась в 1/8 финала турнира в Аделаиде

Анастасия Павлюченкова удачно стартовала на турнире в Аделаиде. Ранним утром 8 января в Аделаиде завершился матч хардового турнира категории WTA-500 в женском одиночном разряде, в котором Анастасия Павлюченкова встречалась с Беатрис Хаддад-Майей.
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