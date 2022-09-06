Десантники Ивановского соединения ВДВ совместно с ВТА ВКС России в рамках СКШУ «Восток-2022» отработали вопросы десантирования личного состава, боевой техники и грузов

Десантники в кратчайшие сроки провели мероприятия подготовки к десантированию, своевременно осуществили погрузку вооружения, военной техники и материальных средств в самолеты Ил-76МД военно-транспортной авиации Воздушно-космических сил России и в установленное время десантировались в назначенном районе.