Десантники Ивановского соединения ВДВ совместно с ВТА ВКС России в рамках СКШУ «Восток-2022» отработали вопросы десантирования личного состава, боевой техники и грузов

Десантники в кратчайшие сроки провели мероприятия подготовки к десантированию, своевременно осуществили погрузку вооружения, военной техники и материальных средств в самолеты Ил-76МД военно-транспортной авиации Воздушно-космических сил России и в установленное время десантировались в назначенном районе.
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