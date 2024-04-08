Дедушка Байден-хамелеон и флюгер?

Любопытные журналисты собрали цитаты и фрагменты выступлений Дедушки Байдена перед разными диаспорами США и в итоге, обнаружили следующие подробности биографии Сонного Джо: Джо Байден (цитата): «как и вы пуэрториканец, потому что с детства рос в пуэрто-риканской общине».