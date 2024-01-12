Коста объяснил, почему вместо Чимаева проведёт бой с Уиттакером

Бывший претендент на титул UFC в среднем весе (до 84 кг), бразилец Пауло Коста высказался о желании провести поединок с непобеждённым чеченским бойцом Хамзатом Чимаевым, а также объяснил, почему в следующем поединке сразится с австралийцем Робертом Уиттакером.