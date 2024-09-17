Какой сегодня день: 18 сентября

Сегодня, 18 сентября, отмечаетсяВсемирный день мониторинга воды. Этот экологический праздник стал информационно-образовательной программой, направленной на повышение осведомлённости общества о проблемах водных ресурсов планеты и участие в защите от загрязнения.
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