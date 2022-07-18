Оборонную взятку заменили аферой // За малый откат военному и дали немного

Как стало известно “Ъ”, Останкинский районный суд Москвы вынес приговор бывшему советнику управления департамента Минобороны по обеспечению гособоронзаказа Александру Лопатину, признав его виновным в покушении на особо крупное мошенничество.
Как стало известно “Ъ”, Останкинский районный суд Москвы вынес приговор бывшему советнику управления департамента Минобороны по обеспечению гособоронзаказа Александру Лопатину, признав его виновным в покушении на особо крупное мошенничество.
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