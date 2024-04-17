Более 13 тыс. детей эвакуировали из Белгородской области в почти 40 регионов России

Более 13 тыс. детей из Белгородской области были эвакуированы в почти в 40 регионов России, сообщил в среду, 17 апреля, губернатор региона Вячеслав Гладков в соцсети "ВКонтакте , накануне 500 детей из области прибыли в Крым, Калугу, Рязань и Северную Осетию.
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