Дебютные пит-стопы, реванш Роуленда и рекорд Барнарда. Итоги этапа Формулы E в Джидде

Дебютные пит-стопы, реванш Роуленда и рекорд Барнарда. Итоги этапа Формулы E в ДжиддеFIA Formula EНа укороченной версии городской трассы Джидда Корниш в Саудовской Аравии состоялся третий этап 11-го сезона электрического первенства Формулы E.
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