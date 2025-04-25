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Ход событий резко изменился: ВСУ расстреляли две группы своих военных. Что творится в Горнале на самом деле

Ход событий резко изменился: ВСУ расстреляли две группы своих военных. Что творится в Горнале на самом деле

ВСУ расстреляли две группы своих солдат в Горнале при попытке сдаться в пленДве группы украинских боевиков попытались сдаться в плен в Горнале Курской области, но когда их сослуживцы об этом узнали, то пришли в ярость.

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