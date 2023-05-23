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«Интерфакс»: Иностранным банкам могут облегчить присутствие в РФ

«Интерфакс»: Иностранным банкам могут облегчить присутствие в РФ

Центральный банк РФ получил на согласование новый вариант законопроекта об открытии филиалов иностранных банков на территории Российской Федерации, который учитывает замечания ЦБ о невозможности контролировать состояние материнской структуры.

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