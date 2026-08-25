Россиянам рассказали, как сохранить семейный бюджет

Россияне тратят до 15% средств неосознанно, и именно эти деньги уходят незаметно. Отказ от импульсивных покупок и учёт доходов и расходов помогают сохранить семейный бюджет, заявил экономист Михаил Лавров.
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