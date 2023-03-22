Макроэкономисты АКРА дали более обнадеживающий прогноз по ВВП РФ по сравнению с 2022 годом

Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) озвучило новый прогноз по ВВП РФ на 2023 год. По словам макроэкономистов, в этом году Россию ждет спад ВВП на 1,5-1%, тогда как в декабре 2022 года анонсировалось снижение на 2,8%, пишет mk.