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Макроэкономисты АКРА дали более обнадеживающий прогноз по ВВП РФ по сравнению с 2022 годом

Макроэкономисты АКРА дали более обнадеживающий прогноз по ВВП РФ по сравнению с 2022 годом

Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) озвучило новый прогноз по ВВП РФ на 2023 год. По словам макроэкономистов, в этом году Россию ждет спад ВВП на 1,5-1%, тогда как в декабре 2022 года анонсировалось снижение на 2,8%, пишет mk.

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