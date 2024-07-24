Театр абсурда
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Театр абсурда

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Курды избили русского парня и пошли врукопашную на полицию: Новые детали бунта в Кореновске

Курды избили русского парня и пошли врукопашную на полицию: Новые детали бунта в Кореновске

В Кореновске продолжаются последствия протеста, произошедшего после того, как курды избили русского парня за замечание о громкой музыке.

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виктор климахин
Любой   черножопый   мигрант   беженец    с  чуркистана  и   других  стран   это   нелюди   неблагодарные     как  гиены  собаки   шакалы   В  любой  момент   могут    убить   просто  так    это  их  традиция  и   закон   их  стран     и  неприкасаемые    не  подсудные    и  трогать   этих  шакалов  нельзя    они  иноверцы   Ждать   нам   от  мусульман    исламистов    арабов   негров   и  другой  публики   не  стоит   хорошего     только  плохое  это  наши   двуликие   враги   Россиянам    и   России    и  всему  миру    ИХ  ТОЛЬКО  УБИВАТЬ   ВСЕХ   КАК  БЕШЕННЫХ  СОБАК  ШАКАЛОВ  ГИЕН   БЕЗ  УГРЫЗЕНИЯ  СОВЕСТИ   ОКО  ЗА  ОКО    ИНАЧЕ  ГОРСКА  ЧЕРНОЖОПЫХ  ЗАХВАТИТ   ВЕСЬ    МИР    И  УСТАНОВИТ    ИСЛАМИЗМ    и   вернет  в  каменный  век
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