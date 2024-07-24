Курды избили русского парня и пошли врукопашную на полицию: Новые детали бунта в Кореновске

виктор климахин

Любой черножопый мигрант беженец с чуркистана и других стран это нелюди неблагодарные как гиены собаки шакалы В любой момент могут убить просто так это их традиция и закон их стран и неприкасаемые не подсудные и трогать этих шакалов нельзя они иноверцы Ждать нам от мусульман исламистов арабов негров и другой публики не стоит хорошего только плохое это наши двуликие враги Россиянам и России и всему миру ИХ ТОЛЬКО УБИВАТЬ ВСЕХ КАК БЕШЕННЫХ СОБАК ШАКАЛОВ ГИЕН БЕЗ УГРЫЗЕНИЯ СОВЕСТИ ОКО ЗА ОКО ИНАЧЕ ГОРСКА ЧЕРНОЖОПЫХ ЗАХВАТИТ ВЕСЬ МИР И УСТАНОВИТ ИСЛАМИЗМ и вернет в каменный век