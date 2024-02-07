Кто такой Такер Карлсон, который приехал из США в Россию ради интервью с Путиным?

Журналист сообщил, что американские власти и спецслужбы несколько раз пытались ему помешать Американский журналист Такер Карлсон официально заявил о намерении взять интервью у президента России Владимира Путина.
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