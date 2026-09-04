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Царьград

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Министр Мьянмы предложил развивать Давэй как энергетический центр

Министр Мьянмы предложил развивать Давэй как энергетический центр

На Восточном экономическом форуме министр Мьянмы У Ко Ко Луин предложил развивать регион Давэй как стратегический энергетический центр Юго-Восточной Азии для торговли российскими энергоресурсами и выходом на рынки региона через Мьянму.

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